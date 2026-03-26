Ladri in azione nella notte tra il 24 e il 25 marzo a San Pietro al Tanagro ai danni di un rivenditore di macchine agricole.

In località Scorzo, ignoti sono entrati nel parcheggio dell’azienda portando via due trattori di grossa cilindrata ed un rimorchio sul quale sono stati caricati i due mezzi agricoli. Un furto compiuto da esperti, pare: il fatto si è concretizzato in poco più di dieci minuti e sono scappati senza lasciar traccia.

Grave danno al proprietario, il bottino ammonta a oltre 100mila euro.

Una volta scoperto il fatto, il titolare dell’azienda ha allertato i Carabinieri della Stazione di Polla che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e dato il via alle indagini per risalire ai malviventi.