Attimi di paura poco prima dell’alba a Capaccio Paestum dove sono stati fatti esplodere due ordigni.

Ad essere presi di mira due noti locali, di proprietà della stessa società, situati nell’area dei templi, uno in via Tavernelle e l’altro, a pochi passi, in via Magna Graecia. Il tutto è accaduto intorno alle 4:30, quando due forti esplosioni hanno svegliato i residenti.

Sul posto sono stati immediatamente allertati ad intervenire i Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Capitano Giuseppe Colella, che hanno avviato le indagini del caso raccogliendo tutti gli elementi utili, tra cui le immagini dei sistemi di videosorveglianza, per ricostruire la vicenda ed individuare i responsabili.

Non è chiaro se si sia trattato di un atto intimidatorio, al momento non è esclusa alcuna pista. Nel frattempo vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti.