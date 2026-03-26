Attimi di paura questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 64 in direzione nord, tra Petina e lo svincolo di Sicignano degli Alburni.

Per cause da accertare, probabilmente anche per via delle condizioni meteo, il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante finendo sul guardrail.

Nell’impatto l’autista è rimasto lievemente ferito e soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, è stato trasportato in ospedale a Polla per le cure del caso. Presenti inoltre gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente e gli operatori Anas per veicolare il traffico lungo l’arteria.

L’area è stata invece messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.