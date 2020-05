“Villa Sogni D’Angelo“, residenza per anziani situata in località Scorzo a San Pietro al Tanagro, che comprende una Residenza Sanitaria Assistenziale ed una Comunità Tutelare, nei giorni scorsi ha effettuato 45 tamponi su ospiti e personale per escludere contagi da Covid-19. I risultati dello screening hanno dato i risultati sperati: tutte negative le persone sottoposte al controllo.

La struttura, gestita all’insegna dell’efficienza e della tutela degli anziani ospiti, ha mostrato di essere ben salda e pronta ad affrontare un’emergenza sanitaria che, in tutto il Paese, ha preso di mira soprattutto le residenze per anziani.

“Assistenza è…. aiutare gli altri mettendo in campo le proprie capacità e le proprie attitudini professionali, esaminando patologie e problematiche dei propri assistiti al meglio – spiega la Responsabile della Struttura, dottoressa Antonella Di Candia -. Dare assistenza al tempo del Covid-19 diventa una missione difficile. Difficile perché bisogna confrontarsi con un nemico subdolo e latente, cercando di proteggere chi è veramente indifeso ed a rischio, gli anziani. Tale missione non è però impossibile ed oggi ne abbiamo avuto la conferma, con l’esito dei tamponi effettuati, tutti fortunatamente negativi. Protagonisti di questo piccolo grande miracolo sono tutti coloro che si sono sacrificati in prima persona, anteponendo il bene degli anziani alle proprie personali esigenze. Per questo sento di dire grazie ai miei collaboratori tutti, dal Direttore Sanitario, al Fisioterapista, agli Infermieri, agli OSS, all’Educatrice, all’Assistente Sociale ed alla Coordinatrice della struttura che da circa tre mesi nel rispetto delle procedure non fa rientro a casa. Agli anziani che con difficoltà e pazienza stanno convivendo ed adeguandosi a questa nuova realtà, rinunciando alle visite dei propri cari, accontentandosi di raggiungerli solo mediante videochiamate. Alle famiglie degli anziani che ogni giorno ci supportano, incoraggiano ed affiancano in questa lotta. Una barca galleggia e solca i mari solo quando tutto il suo equipaggio rema instancabilmente, affrontando insieme le insidie ed i pericoli che si presentano. Ma dopo ogni tempesta arriva sempre il sereno. Grazie di cuore a voi tutti“.

La RSA di “Villa Sogni D’Angelo” ha 40 posti letto per persone anziane e disabili non autosufficienti e 20 posti letto per anziani con Alzheimer, mentre la Comunità Tutelare estende la disponibilità ad ulteriori 16 posti letto di tipo comunitario, per anziani e persone non autosufficienti che non necessitano dello stesso grado di assistenza sanitaria.

– Chiara Di Miele –