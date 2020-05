Auto disperde gas in strada a Potenza. I Vigili del Fuoco intervengono ed evitano il peggio

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza nella tarda mattinata sono intervenuti in via Due Torri per la perdita di gpl da un’auto.

Il proprietario, dopo una breve sosta, ritornando verso la sua auto ha sentito un sibilo ed un forte odore di gas, così ha subito allertato il 115 chiedendo un intervento.

I caschi rossi di Potenza, giunti sul posto, hanno subito messo in sicurezza l’area, impedendo la viabilità a veicoli e persone, controllando la fuoriuscita del gas e disperdendolo con getti d’acqua per impedire che si potesse incanalare in cunicoli o condotti fognari.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con un’autopompa ed un fuoristrada con cinque unità. Al termine dell’intervento il veicolo è stato rimosso in via precauzionale dal personale del soccorso stradale.

Sul posto erano presenti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.

– Chiara Di Miele –