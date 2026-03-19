Azienda del Vallo di Diano cerca autisti addetti al trasporto merci e operatori addetti alla lavorazione di materie plastiche
Azienda del Vallo di Diano ricerca figure da inserire nel proprio organico
I candidati ricercati devono ricoprire:
– il ruolo di autisti addetti al trasporto di merci e devono possedere la patente C e CE, età massima accettabile 45 anni;
– il ruolo di operatore addetto alla lavorazione di materie plastiche con una formazione in materia tecnico-scientifica e sono da inserire in area produzione.
Si richiede capacità a lavorare in team ed attitudine al problem solving.
Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: risorse.umane.t@gmail.com
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –