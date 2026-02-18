All’hairstylist Liliana Tierno, titolare del Salone “Oasi di Bellezza” a San Pietro al Tanagro, assegnata la Coppa Parrucchiere Stellato 2026 da parrucchieri-italia.it, il portale web che segnala i saloni più rilevanti del territorio nazionale.

Si tratta di un’attestazione di merito come miglior parrucchiere per il 2026 nella zona di competenza per preparazione professionale, qualità dei servizi e proposte moda.

Il sito riunisce i contatti di oltre 80mila parrucchieri, offrendo la mappa più completa dei saloni italiani maggiormente prestigiosi, tra cui figura anche “Oasi di Bellezza” che è anche “Prestige Salon” di Balmain Paris Hair Couture.

Numerosi i prodotti e i trattamenti offerti alle clienti, tra cui colorazione cosmetica, decolorazione per balayage e meches, tutte le tecniche di schiaritura, trattamenti di bellezza con la massima lucentezza, trattamenti rimpolpanti per capelli sottili e curativi per il cuoio capelluto con forfora, sebo, anticaduta, ricostruzioni a lunga durata per capelli rovinati ed extension.

“Sono felicissima di aver ricevuto la Coppa Parrucchiere Stellato 2026 – afferma Liliana Tierno – dopo l’inserimento nell’elenco dei Top Hairsylist. Sono tutti motivi di orgoglio per me e il mio staff, ma anche una garanzia per tutte le clienti che ogni giorno continuano a scegliere il nostro Salone per la cura dei loro capelli“.

