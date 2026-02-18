Edmondo Cirielli si dimette da consigliere regionale della Campania.

Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha preferito mantenere l’attuale carica, lasciando così quello da capo dell’opposizione campana. Le dimissioni sono state annunciate in apertura dell’assemblea vista l’incompatibilità tra i due ruoli.

“Ho deciso di optare non solo per il mio ruolo di parlamentare – ha detto Cirielli – ma anche per l’incarico governativo che ricopro in una situazione complessa sul piano internazionale come quella che stiamo vivendo”.

Al suo posto in Consiglio regionale dovrebbe subentrare Marco Nonno, il primo dei non eletti di Fratelli d’Italia.