A breve i Servizi Finanziari saranno chiamati ad affrontare un adempimento delicato: la salvaguardia degli equilibri di bilancio. La mancata adozione nei termini di legge è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione e quindi più comportare la massima sanzione dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Proprio per questo è organizzata per mercoledì 26 giugno, nella Sala del Refettorio del Complesso Monumentale della SS. Pietà di Teggiano, una giornata studio per esplicare le modalità operative per poter garantire il permanere degli equilibri di bilancio, utilizzando una metodologia espositiva chiara e semplice per consentire a tutti i partecipanti un approfondimento tecnico e pratico della normativa di riferimento.

Il corso, organizzato Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali in collaborazione con il Comune di Teggiano e rivolto ad amministratori, revisori dei conti, segretari generali, dirigenti, funzionari e operatori degli Uffici Tributari e Finanziari, società 100% pubbliche e ad Enti locali, cercherà di stimolare la partecipazione degli intervenuti, coinvolgendoli nella risoluzione delle problematiche esaminate, con il continuo ricorsi ad esempi concreti.

Il programma prevede, alle ore 9.00, i saluti di Cono Morello, consigliere del Comune di Teggiano, e di Saverio Mercadante, Responsabile Servizio Finanziario dei Comuni di Tramutola e Marsico Nuovo nonchè componente del Consiglio Generale A.N.U.T.E.L., seguiti dalla relazione di Daniela Caianello, Dirigente della Direzione Ragioneria, Bilancio e Contabilità del Comune di Pozzuoli, componente dell’Osservatorio Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.

La partecipazione è gratuita. A conclusione dei lavori verrà inviato l’attestato di partecipazione, identificato con il relativo numero di protocollo, direttamente sulla email indicata in fase di prenotazione.

– Paola Federico –