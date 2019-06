Dal 21 al 23 giugno Agropoli ospita il Campionato nazionale di Atletica Under 18

La città di Agropoli è pronta a vivere un altro lungo weekend di grande sport. Da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno si accendono i riflettori sul Campionato nazionale di Atletica categoria Allievi (under 18). Tre intense giornate di gare che vedranno competere tanti giovani talenti a caccia dei titoli nazionali, sulla pista intitolata a Pietro Mennea, presso l’impianto sportivo “Guariglia”.

Sono attese circa 4.500 persone tra atleti ed accompagnatori. Sono oltre duemila gli atleti in gara: per la precisione sono 2.035 (984 uomini e 1.051 donne) in rappresentanza di 329 società, provenienti, appunto, da tutta Italia. In palio ci sono complessivamente 42 titoli, equamente suddivisi al maschile e al femminile, comprese le prove multiple. Sarà la 54^ edizione della rassegna, la prima in Campania. Agropoli torna ad ospitare un campionato italiano dopo che si è svolto quello juniores e promesse la scorsa stagione. Stavolta tocca ai più giovani, gli allievi nati nel 2002 e nel 2003.

Le sfide che animeranno lo Stadio “Raffaele Guariglia” si coloreranno di prospettive azzurre, perché a livello internazionale manca soltanto un mese al Festival olimpico della gioventù europea (Eyof) che dal 21 al 27 luglio si svolgerà a Baku, in Azerbaijan, e tornerà ad essere dedicato agli under 18, ma qualcuno avrà nel mirino anche gli Europei under 20 a Boras (Svezia, 18-21 luglio). Per chi entra quest’anno nella categoria potrà esserci l’obiettivo degli Europei under 18 tra un anno in Italia, a Rieti.

Le gare inizieranno venerdì 21 giugno alle ore 10.00 e andranno avanti fino alle 21.00, proseguiranno sabato dalle 9.00 alle 20.30 e poi domenica dalle 9.30 alle 14.00. Sarà possibile seguire la manifestazione anche in diretta video streaming su atletica.tv nelle tre giornate.

“Un nuovo evento di rilevanza nazionale – afferma il sindaco Adamo Coppola – si svolgerà nel prossimo weekend ad Agropoli che si dimostra sempre più riferimento nell’ambito sportivo, nel Salernitano e non solo. Siamo lieti di ospitare il Campionato nazionale under 18 di Atletica, che vedrà migliaia di persone tra atleti in gara e accompagnatori. Positivo anche il riscontro per le strutture ricettive, che registrano quasi nella totalità il tutto esaurito e certamente avranno un ottimo risultato anche le attività commerciali“.

“Ancora una volta – dichiara Giuseppe Cammarota, consigliere con delega allo Sport – Agropoli si dimostra Città dello Sport, grazie all’impiantistica sportiva di cui è dotata. Ospitare i Campionati nazionali di Atletica under 18 è per noi motivo di orgoglio. Lo sport costituisce una leva importante anche per il turismo, andando a coprire periodi in cui lo stesso non risulta pienamente vivace“.

“E’ un grande onore – afferma Angelo Palmieri, presidente dell’ASD Atletica Agropoli – ritrovarsi a parlare di Campionati italiani e di grande atletica ad Agropoli. Segno che il lavoro fatto negli anni continua a dare i suoi frutti a livello nazionale ed anche internazionale. Abbiamo una Ferrari blu rappresentata dalla pista intitolata al grande Pietro Mennea, sulla quale si svolgerà un evento di vaste proporzioni anche a livello turistico, che porterà ad Agropoli 4.500 persone per tre giorni, tra i quali oltre 2.000 atleti che coloreranno di azzurro e porteranno un’ondata di agonismo pazzesca. I vincitori andranno direttamente agli Europei under 18 e potranno anche ambire agli under 20. In bocca al lupo agli atleti, un ringraziamento all’Amministrazione comunale che continua a credere nel nostro progetto, allo staff va invece un augurio di buon lavoro”.

