Abusi edilizi nell’area del Parco Nazionale. Ordine di demolizione per alcune opere a Camerota

Il Raggruppamento Carabinieri Parchi, Comando di Stazione di San Giovanni a Piro, ha accertato la realizzazione di abusi edilizi a Camerota, in località Starza.

Nello specifico si tratta della realizzazione di diverse opere: due muri di contenimento in pietra, lunghi circa 49 e 35 metri e alti rispettivamente 1,30 e 1,20 metri; smacchiamento della vegetazione, movimento della terra e spietramento; traccia in cemento, lateralmente alla via di accesso, lunga circa 18 metri, presumibilmente realizzata come base per l’esecuzione di un ulteriore muro di contenimento.

Gli abusi in questione sono stati realizzati in un’area inserita nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in assenza del Nulla Osta necessario.

Il direttore dell’Ente, Romano Gregorio, ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.

– Paola Federico –