Salute umana e ambientale. Domani al “Curto” di Polla l’evento “Un albero per la salute”
Domani, martedì 21 ottobre, alle ore 12, si terrà all’ospedale “Curto” di Polla la cerimonia “Un albero per la salute”, promossa dalla FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – Raggruppamento Biodiversità.
L’iniziativa fa parte di un progetto nazionale che coinvolge diversi ospedali in un’azione simbolica ma concreta: la piantumazione di un albero, offerto dal Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità, a testimonianza del profondo legame tra salute umana e salute ambientale, secondo il principio di One Health.
Saranno presenti il dottore Luigi Mandia, Direttore Sanitario dell’ospedale di Polla, Massimo Loviso, Sindaco di Polla, il dottore Alessandro Cannavale, Dirigente dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e Vittorio Esposito, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano.
Presente il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, in provincia di Latina.