Continuano i controlli per la tutela dell’ambiente a Capaccio Paestum.

La Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidata dal Tenente Comandante Clelia Saviano, in collaborazione con il personale dell’Associazione ambientale Accademia Kronos APS di Salerno ha effettuato un controllo presso un’azienda zootecnica del luogo riscontrando l’abbandono su un’area di circa 400 metri quadri, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti prevalentemente da plastica, materiali plastici, metalli, scarti metallici provenienti da lavorazioni industriali, carta e cartone e rifiuti di imballaggi.

Il titolare dell’azienda zootecnica è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, la cui gestione richiede misure speciali per la loro limitazione, in modo che la diffusione nell’ambiente non rappresenti un pericolo per la salute pubblica.