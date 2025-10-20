Sabato mattina, le Guardie Zoofile Venatorie dell’ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, hanno individuato un cacciatore intento a utilizzare strumenti vietati dalla legge per l’attività venatoria nella zona di Capaccio Paestum.

L’uomo è stato sorpreso mentre utilizzava richiami acustici che, con o senza l’applicazione di suoni, sono considerati mezzi illegali in quanto alterano il comportamento degli uccelli, provocando effetti significativi sulla fauna selvatica e sull’equilibrio ambientale.

Le Guardie dell’ENPA hanno denunciato il cacciatore e sequestrato le armi del munizionamento e i dispositivi acustici utilizzati.

L’operazione è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione dei Carabinieri Forestali di Foce Sele che hanno fornito supporto logistico e operativo durante l’intervento.