Salerno: violenta rissa tra giovani in Piazza Flavio Gioia, indagini in corso
Attimi di paura all’alba di domenica scorsa a Salerno.
In Piazza Flavio Gioia, sembrerebbe per futili motivi, si sarebbe scatenata una violenta rissa tra un gruppo di giovani.
Immediato l’allarme fatto scattare da alcuni presenti: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, ma i coinvolti, circa 15, si erano già dileguati.
Nello scontro uno dei giovani avrebbe riportato ferite ad un occhio.
Gli agenti hanno avviato le indagini attraverso le telecamere di videosorveglianza.