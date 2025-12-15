Decreto Milleproroghe: rinvio al 31 marzo per le assicurazioni sui rischi catastrofali – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta numero 151 dell’11 dicembre, ha approvato il decreto-legge Milleproroghe 2026. Tra le misure adottate spicca la proroga al 31 marzo del termine entro cui le piccole e microimprese dovranno stipulare i contratti assicurativi contro i rischi catastrofali.
La disposizione riguarda anche i comparti del turismo e della somministrazione, settori particolarmente esposti e strategici per l’economia nazionale.
Obiettivo della proroga
- Concedere più tempo alle imprese per adeguarsi agli obblighi assicurativi.
- Favorire la diffusione di coperture contro eventi naturali e calamità.
- Rafforzare la resilienza economica e territoriale, tutelando attività vitali come ristorazione e accoglienza turistica.
Impatti per le imprese
Grazie alla proroga, le aziende avranno tre mesi aggiuntivi per:
- valutare le offerte assicurative disponibili;
- pianificare con maggiore calma la copertura dei rischi;
- garantire continuità operativa e maggiore protezione del proprio patrimonio.