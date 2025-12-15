La Diocesi di Teggiano-Policastro propone un nuovo momento di dialogo e confronto con il territorio attraverso l’incontro con le Istituzioni un appuntamento pensato per favorire, attraverso l’ascolto e il dialogo, una riflessione condivisa sul valore del servizio e della responsabilità pubblica.

L’evento trae ispirazione dalle parole di San Bernardo di Chiaravalle, riportate nella locandina: “Volle venire colui che si poteva accontentare di aiutarci”, un richiamo potente alla logica dell’incarnazione come gesto di prossimità e sostegno verso l’umanità.

L’incontro sarà aperto da don Vincenzo Federico, il quale introdurrà i temi che faranno da filo conduttore alla serata. Seguirà l’intervento dell’ingegnere Antonio Romano, presidente della Fondazione Romano Guardini. A concludere i lavori sarà il vescovo, Mons. Antonio De Luca, che offrirà una lettura pastorale dell’impegno civile alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa.

L’appuntamento è fissato per domani, martedì 16 dicembre, alle ore 18.00 presso Villa Giulia a Padula. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra la Diocesi e le realtà istituzionali locali, con l’intento di promuovere un dialogo costruttivo orientato al bene comune.