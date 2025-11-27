Salerno: una grata si sfonda su Corso Garibaldi. Donna trasportata al “Ruggi”
Mentre passeggiava su Corso Garibaldi a Salerno una donna è caduta in un tombino.
Il fatto è successo perchè una grata di ferro, probabilmente usurata, si è rotta facendo sprofondare la donna.
A pubblicare le immagini sui social è il gruppo “Figli delle chiancarelle” che ironizza: “Quando i tombini non sono otturati, si sfondano”.
Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e degli agenti della Municipale che hanno transennato l’area.
Molto spavento per la donna che è stata trasportata al “Ruggi” per gli opportuni accertamenti.