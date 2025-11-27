Due serate pensate per celebrare il gusto, le radici e l’identità del Vallo di Diano nell’anno del Giubileo 2025 a San Pietro al Tanagro.

Il 29 e 30 novembre “Borghi DiVini” accompagnerà il pubblico in un viaggio sensoriale tra suoni, profumi ed eccellenze enogastronomiche che raccontano la storia e la cultura della comunità.

L’evento, inserito nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, si appresta ad unire riti antichi, suoni moderni ed enogastronomia locale trasformando San Pietro al Tanagro in un vero e proprio palcoscenico del gusto. Protagonista assoluto, nell’accogliente Polo Multifunzionale di via Roma, sarà l’Aglianico locale, proveniente da sette cantine del salernitano, per un percorso di degustazione che valorizza la ricchezza vitivinicola dell’area e la sua evoluzione sensoriale, attraverso approfondimenti su terroir e stili enologici.

Inoltre, ci sarà ampio spazio per piatti tipici e prodotti della tradizione, con un’attenzione speciale per la cipolla di San Pietro al Tanagro, identità gastronomica del paese. Saranno presentate in anteprima le nuovissime preparazioni realizzate con farine locali e, soprattutto, i cantuccini alla composta di cipolla, una creazione originale che unisce innovazione e memoria. E’ previsto un apericena con prodotti tipici e novità gastronomiche.

L’iniziativa si collega simbolicamente ai temi del Giubileo 2025 e del culto del Crocifisso, unendo spiritualità e tradizioni rurali in un percorso che dal passato guarda al presente.

Ad allietare le serate due performance musicali. Sabato 29 novembre alle 19.30 “Decantando – Note e Profumi di Vino” con il trio composto da Tiziana Lo Bosco (mezzosoprano), Giuseppe Giugliano alla viola e Luigi Di Miele al pianoforte che eseguiranno un repertorio che attraversa l’Ottocento napoletano fino al jazz.

Domenica 30 novembre, alle 19.30, “Evocazioni – Suoni e Sapori” con Giuseppe Giugliano alla viola e Alfonso D’Avino alla chitarra tra Piazzolla, Massenet e celebri colonne sonore.

“Vogliamo trasformare questo appuntamento – spiega Antonio Pagliarulo, vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano – in un momento di convivialità, condivisione e soprattutto di identità in cui la comunità possa riscoprire i suoi prodotti e la sua storia. Essere custodi e innovatori è la sfida che il nostro territorio deve saper raccogliere: con Borghi DiVini valorizziamo l’Aglianico locale, i nostri produttori, la cipolla di San Pietro e apriamo le porte a una nuova stagione culturale ed enogastronomica. Musica, vini e sapori saranno l’occasione per raccontare ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare”.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2024 e n. 229/2025).