Ieri sera, nell’ambito dei servizi di potenziamento di controllo del territorio disposti dalla Questura di Salerno in occasione delle festività natalizie, gli agenti unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno proceduto al controllo di un’auto che transitava sul Lungomare Trieste, a bordo della quale viaggiavano quattro cittadini romeni.

Gli immediati approfondimenti svolti hanno consentito di appurare che il 26enne I.R. era risultava destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso nel 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera per condanna definitiva per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Deve quindi espiare la pena di 1 anno e 9 giorni di reclusione.

Il 26enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm, perciò è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi.

Al termine degli atti di rito, il romeno è stato trasferito presso la locale casa circondariale dove espierà pena.

Continuano senza sosta anche i controlli a carico dei parcheggiatori abusivi. Nel solo pomeriggio di ieri ne sono stati denunciati due, destinatari di DASPO urbano, in quanto inottemperanti alle prescrizioni del medesimo provvedimento.