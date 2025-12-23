Al via a San Rufo il servizio di rilevazione della numerazione civica esterna e della toponomastica comunale con successiva installazione delle targhette dei nuovi numeri civici.

L’Amministrazione guidata da Michele Marmo ha ravvisato la necessità di procedere ad un intervento sistematico di ricognizione e riordino della toponomastica comunale e della numerazione civica su tutto il territorio comunale a partire dal 7 gennaio.

In base alla Legge n. 1228 del 24.12.1954 ed al D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, che riguardano l’Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione ed il loro regolamento di applicazione, il Comune ha l’obbligo di provvedere alla revisione e all’aggiornamento della numerazione civica. Il Servizio di rilevazione, con successiva installazione delle nuove targhette riguarderà tutte le unità immobiliari quindi abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage, lotti edificabili, situate sul territorio comunale e con accesso diretto dalla pubblica area di circolazione.

“Abbiamo voluto avviare questa progetto di ricognizione della toponomastica comunale per colmare delle imprecisioni che negli anni ci siamo portati avanti. Sarà un progetto utile per il comune e per ogni singolo cittadino che vive sul territorio di San Rufo” ha affermato il sindaco Marmo.

Il personale incaricato sarà munito di tesserino di riconoscimento firmato dal sindaco e provvederà a verificare direttamente con gli inquilini/proprietari la corrispondenza dei numeri civici rispetto alle unità immobiliari censite e, nel caso di reiterata assenza degli stessi, verrà lasciato un apposito modello precompilato di “Richiesta Dati” nella cassetta postale che potrà essere consegnato direttamente presso l’ufficio Anagrafe comunale e/o inviato a mezzo pec a: prot.sanrufo@asmepec.it.

Si provvederà d’ufficio ad effettuare, dove necessario, le conseguenti variazioni nel registro anagrafico della popolazione residente e l’adeguamento delle banche dati di competenza comunale (Tari, Idrico Tasi, Imu, Cup, ecc.).

Si sottolinea che il servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna sarà completamente gratuito. Per informazioni e chiarimenti, l’Ufficio Anagrafe sarà a disposizione di tutti i cittadini negli orari canonici di apertura al seguente numero 0975 395013.