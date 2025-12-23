Momenti di tensione nelle scorse sere a Pontecagnano Faiano, dove è stato arrestato un uomo.

Il tutto è avvenuto durante dei mirati controlli del territorio messi in campo dai militari della Compagnia Carabinieri di Battipaglia, coordinati dal Capitano Donato Recchia.

Durante il servizio, infatti, un uomo, già pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio e per droga, non si sarebbe fermato all’alt dei Carabinieri della locale Stazione, provando a dileguarsi a bordo della sua auto.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale l’indagato avrebbe tentato di investire un militare. Successivamente è stato raggiunto e bloccato e in una colluttazione l’uomo avrebbe tentato di impossessarsi della pistola di ordinanza di uno dei carabinieri.

Il pregiudicato è stato quindi arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, tentata rapina e tentato omicidio.