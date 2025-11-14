A Salerno è stata una notte di controllo da parte della Polizia Municipale per la tutela del decoro urbano.

Il Nucleo Operativo Ambientale ha effettuato un’operazione durante il conferimento dei rifiuti per il contrasto di comportamenti illeciti. Sembra infatti che alcuni aprano le buste della raccolta differenziata alla ricerca di prodotti da trafugare.

Durante i controlli gli agenti hanno proceduto a due denunce e al fermo di altre due persone che sono state condotte in Questura per ulteriori accertamenti.

Inoltre, sono stati effettuati un sequestro e un rinvenimento di materiali già sottratti dalle buste.

L’intervento fa seguito anche alle segnalazioni di cittadini che hanno rilevato la ripresa del fenomeno in diverse zone della città.