Ladri a Teggiano. Rubati attrezzi da lavoro e utensili da giardinaggio
Ladri in azione la scorsa notte a Teggiano.
Ignoti hanno agito prendendo di mira alcune abitazioni in via Incarratora.
In una sono riusciti ad accedere nell’area adibita a deposito, portando via attrezzature da lavoro come decespugliatori, motoseghe e altri utensili da giardinaggio.
A fare l’amara scoperta, questa mattina, è stato il proprietario che ha così fatto scattare l’allarme.
I ladri, successivamente, hanno tentato di accedere anche in un’abitazione vicina portando via attrezzature.
Sull’accaduto indagano i Carabinieri.