Arriva in Pronto Soccorso dopo un grave malore e viene salvato grazie alla sinergia e alla tempestività di intervento dei sanitari dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Una storia di buona sanità che ieri ha visto in azione il Pronto Soccorso, l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e quella di Anestesia e Rianimazione.

Un 70enne è giunto al Pronto Soccorso con i sintomi allarmanti di un infarto. In breve tempo i medici e gli infermieri lo hanno preso in carico allertando i reparti di Cardiologia e di Anestesia e Rianimazione per ulteriori approfondimenti.

La velocità nella diagnosi e nelle prime cure prestate al paziente ha consentito di stabilizzarlo e di allertare l’elisoccorso per un rapido trasferimento all‘ospedale “Ruggi” di Salerno dove è stato sottoposto ad un intervento cardiotoracico d’urgenza che ha permesso di salvargli la vita.

Un plauso al personale sanitario del Pronto Soccorso, della Cardiologia e di Anestesia e Rianimazione del “Curto” che, ancora una volta, ha consentito di giungere ad una diagnosi certa e rapida con competenza e grande professionalità. Ciò a dimostrazione di quanto sia importante un presidio ospedaliero che serve un’area interna come il Vallo di Diano, vicino alla trafficata autostrada A2 del Mediterraneo e al servizio anche dei territori della vicina Basilicata.