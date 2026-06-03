Momenti di tensione ieri pomeriggio sul lungomare di Salerno per una lite tra stranieri che si è accesa davanti ad un ristorante.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Squadra Volante agli ordini del Vice Questore Lara Cianciulli.

Come osservato dalla Sala Operativa della Questura attraverso le telecamere di videosorveglianza, uno dei coinvolti nella lite si è allontanato verso il lungomare. Quindi i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo e bloccarne la fuga.

Si tratta di un 36enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale. Dopo la perquisizione personale è stato trovato in possesso di tre telefoni cellulari risultati rubati e che aveva nascosto nello zaino.

Una volta portato negli uffici della Questura è stato denunciato per ricettazione e trattenuto in vista degli accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione.