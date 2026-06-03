Nel cuore dei festeggiamenti dedicati a San Cono ieri Teggiano ha celebrato la Festa della Repubblica, rinnovando una tradizione che unisce memoria, identità e partecipazione civica. La cerimonia ha preso il via con l’incontro in Piazza Municipio per proseguire in Piazza IV Novembre per il momento d’onore agli Eroi delle Guerre Mondiali con la deposizione della corona al Monumento eretto in loro ricordo.

A seguire in Piazza San Cono, alla presenza del sindaco Michele Di Candia, dei consiglieri e assessori comunali e delle forze dell’ordine, è stata consegnata la Costituzione Italiana ai neo diciottenni del comune.

Il sindaco ha ricordato ai ragazzi il valore profondo di questo passaggio: “Oggi voi entrate pienamente nella vita civile del nostro Paese, diventate cittadini adulti, con nuovi diritti, con nuove libertà e nuove responsabilità”. Richiamando le parole del Presidente Mattarella per gli 80 anni della Repubblica, ha invitato i giovani a riflettere su cosa significhi essere cittadini attivi, consapevoli e partecipi.

“Per me – ha detto il sindaco – la Repubblica è la possibilità di vivere in un Paese libero. È il diritto di esprimere le proprie idee. È il rispetto delle istituzioni. È la cura dei più fragili. È la scuola che forma cittadini consapevoli. È la sanità che tutela la persona. È una comunità che non lascia indietro nessuno. Ma la Repubblica siete anche voi. Siete voi quando studiate, quando vi informate, quando partecipate, quando rispettate gli altri, quando non vi voltate dall’altra parte davanti alle ingiustizie, quando scegliete di essere cittadini attivi e non semplici spettatori”.

Infine, un augurio speciale ai neo 18enni: “Siate liberi ma mai indifferenti, coraggiosi ma non superficiali, ambiziosi ma attenti al bene comune. Teggiano ha bisogno della vostra energia, delle vostre idee, della vostra intelligenza e del vostro entusiasmo”.

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