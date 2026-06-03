In occasione dello speciale compleanno della Repubblica Italiana, che quest’anno compie 80 anni, si è svolta ieri in Piazza della Libertà a Salerno la tradizionale cerimonia della Festa della Repubblica organizzata dal Prefetto Francesco Esposito. Le autorità civili, militari e religiose della provincia hanno assistito all’alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, eseguito dall’ensemble di fiati del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, diretti dal Maestro Pasquale Occhinegro. In contemporanea i Vigili del Fuoco hanno srotolato il tricolore calandosi dalla torre del Palazzo del Governo.

Veri protagonisti dell’evento sono stati i giovani studenti che hanno animato la mattinata trasmettendo emozioni ed entusiasmo con le loro esibizioni ispirate all’iniziativa lanciata della Prefettura “Adotta un articolo”, immaginata per stimolare riflessioni sulla Costituzione. Hanno partecipato, insieme ai ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti, le scolaresche di Salerno.

Per quest’ottantesimo anniversario il Maestro Daniele Gibboni, accompagnato dal Maestro Nicola Tommasini, ha eseguito al violino una parafrasi di “Buon compleanno Italia” dedicata alla Repubblica. I ragazzi hanno, inoltre, immaginato di fare un salto indietro nel tempo: è stato allestito un seggio del referendum del 2 giugno 1946 e tutte le autorità e la cittadinanza sono state invitate a partecipare alle votazioni. L’omaggio alla Repubblica è arrivato anche dal mare grazie alla presenza di imbarcazioni della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, posizionate nello specchio d’acqua antistante la piazza, da cui al termine della manifestazione sono stati accesi fuochi tricolore.

Nel corso della cerimonia il Prefetto Esposito ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato a rendere possibile l’evento e ha dato lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica.

Sono stati insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana della provincia di Salerno:

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Filippo Melchiorre

ANGRI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco D’Amato

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Matteo Malvaso

BATTIPAGLIA

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Gerardo Festa

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Walter Marano

BELLIZZI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Clemente Greco

CASTELNUOVO CILENTO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Liborio Manno

CASTEL SAN GIORGIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pietro Citro

CAVA DE’ TIRRENI

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Carmine Scarano

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale Pinto

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio Romano

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi Salsano

CERASO

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Claudio Castaldi

FISCIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Adriano Guariniello

NOCERA INFERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Mario Marra

NOCERA SUPERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco D’Ambrosi

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rocco Falivena

PONTECAGNANO FAIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni Francesco Ferro

SAN CIPRIANO PICENTINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sebastiano Di Feo

SAN GIOVANNI A PIRO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio Solazzo

SAN GREGORIO MAGNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Angela Delli Santi

SCAFATI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale Amaro

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Domenico Cirillo

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Salvatore Ciullo

TORRE ORSAIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carlo Savino

SALERNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Enrico Cesolini

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi D’Altorio

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Concita De Luca

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale Melillo

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Ornella Pellegrino