A Salerno celebrati gli 80 anni della Repubblica con la cerimonia organizzata dal Prefetto
In occasione dello speciale compleanno della Repubblica Italiana, che quest’anno compie 80 anni, si è svolta ieri in Piazza della Libertà a Salerno la tradizionale cerimonia della Festa della Repubblica organizzata dal Prefetto Francesco Esposito. Le autorità civili, militari e religiose della provincia hanno assistito all’alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, eseguito dall’ensemble di fiati del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, diretti dal Maestro Pasquale Occhinegro. In contemporanea i Vigili del Fuoco hanno srotolato il tricolore calandosi dalla torre del Palazzo del Governo.
Veri protagonisti dell’evento sono stati i giovani studenti che hanno animato la mattinata trasmettendo emozioni ed entusiasmo con le loro esibizioni ispirate all’iniziativa lanciata della Prefettura “Adotta un articolo”, immaginata per stimolare riflessioni sulla Costituzione. Hanno partecipato, insieme ai ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti, le scolaresche di Salerno.
Per quest’ottantesimo anniversario il Maestro Daniele Gibboni, accompagnato dal Maestro Nicola Tommasini, ha eseguito al violino una parafrasi di “Buon compleanno Italia” dedicata alla Repubblica. I ragazzi hanno, inoltre, immaginato di fare un salto indietro nel tempo: è stato allestito un seggio del referendum del 2 giugno 1946 e tutte le autorità e la cittadinanza sono state invitate a partecipare alle votazioni. L’omaggio alla Repubblica è arrivato anche dal mare grazie alla presenza di imbarcazioni della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, posizionate nello specchio d’acqua antistante la piazza, da cui al termine della manifestazione sono stati accesi fuochi tricolore.
Nel corso della cerimonia il Prefetto Esposito ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato a rendere possibile l’evento e ha dato lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica.
Sono stati insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana della provincia di Salerno:
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Filippo Melchiorre
ANGRI
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco D’Amato
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Matteo Malvaso
BATTIPAGLIA
Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Gerardo Festa
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Walter Marano
BELLIZZI
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Clemente Greco
CASTELNUOVO CILENTO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Liborio Manno
CASTEL SAN GIORGIO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pietro Citro
CAVA DE’ TIRRENI
Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Carmine Scarano
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale Pinto
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio Romano
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi Salsano
CERASO
Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Claudio Castaldi
FISCIANO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Adriano Guariniello
NOCERA INFERIORE
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Mario Marra
NOCERA SUPERIORE
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco D’Ambrosi
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rocco Falivena
PONTECAGNANO FAIANO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni Francesco Ferro
SAN CIPRIANO PICENTINO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sebastiano Di Feo
SAN GIOVANNI A PIRO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio Solazzo
SAN GREGORIO MAGNO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Angela Delli Santi
SCAFATI
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale Amaro
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Domenico Cirillo
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Salvatore Ciullo
TORRE ORSAIA
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carlo Savino
SALERNO
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Enrico Cesolini
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi D’Altorio
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Concita De Luca
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale Melillo
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Ornella Pellegrino