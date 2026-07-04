Continua ormai da diversi giorni il vergognoso spettacolo dell’abbandono incontrollato di rifiuti nel territorio di Sapri. A pochi metri da località Timpone, lungo la strada che conduce a Lagonegro, numerosi sacchi di spazzatura giacciono ai margini della carregggiata, offrendo un’immagine di degrado che offende il territorio e mette a rischio l’ambiente.

A denunciare pubblicamente la situazione è Carlo Vita, referente di Europa Verde Sapri, che chiede un intervento immediato da parte delle Autorità competenti.

“È inaccettabile – dichiara – assistere all’ennesima dimostrazione di inciviltà, arroganza e totale mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente e della collettività. Questi comportamenti deturpano il paesaggio, impoveriscono il nostro patrimonio naturale e rappresentano una concreta minaccia per l’ecosistema. È necessario intervenire con decisione affinché simili atti vandalici cessino definitivamente”.

Europa Verde Sapri sollecita il Comune e gli enti preposti a provvedere senza ulteriori ritardi alla rimozione dei rifiuti prima che possano disperdersi nell’ambiente, aggravando ulteriormente il danno. Al tempo stesso Vita e Anna Cione, co-portavoce provinciale di Europa Verde Salerno, invitano a intensificare i controlli sul territorio affinché il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti venga contrastato con efficacia, applicando rigorosamente le sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei responsabili, comprese, nei casi previsti dalla legge, le misure accessorie come la sospensione o il ritiro della patente di guida, oltre alle pesanti sanzioni amministrative.

“La tutela dell’ambiente – concludono – è una responsabilità di tutti. Difendere il nostro territorio significa garantire qualità della vita ai cittadini e consegnare alle future generazioni un patrimonio naturale integro e rispettato. Su questi episodi non può e non deve esserci alcuna tolleranza“.