Sorpreso con droga e armi clandestine a Salerno, scatta l’arresto.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria l’uomo, T.H., dopo essere stato fermato in sella ad uno scooter nei pressi del suo garage, a seguito di una perquisizione è stato ritrovato con droga di diversa tipologia (circa 180 grammi di cocaina, circa 300 grammi di eroina e circa 100 grammi di hashish), tre pistole risultate armi clandestine (un revolver e due pistole semiautomatiche calibro 9), due caricatori per un’arma corta (uno dei quali rifornito di munizionamento), un caricatore per fucile tipo AK e numerose munizioni di vario calibro.

Per questo motivo gli agenti della Squadra Mobile, con l’ausilio di un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Salerno, hanno proceduto all’arresto dell’uomo per i reati di detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di caricatori e munizionamento.