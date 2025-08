Permane alta sul territorio del Cilento l’attenzione al rispetto della legalità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri, soprattutto in contesti delicati come quelli che riguardano i reati del Codice rosso.

Proprio questa mattina i militari della Stazione di Marina di Camerota, guidati dal Maresciallo Maggiore Alberto Santoriello, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Salerno.

Il destinatario del provvedimento è stato un egiziano di 28 anni, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per una pena di 5 mesi per una condanna emessa dal Tribunale di Milano.

Il giovane si è infatti reso responsabile di maltrattamenti in famiglia in quanto avrebbe aggredito la moglie, una 30enne del posto dalla quale era stato allontanato in via precauzionale.

È stata la donna a far scattare l’allarme e a richiedere l’intervento dei Carabinieri dopo essere stata picchiata e aver subito vessazioni psicologiche.

Il 28enne è stato dunque condotto in carcere a Vallo della Lucania.