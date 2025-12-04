Salerno: sorpresa mentre danneggia auto e ruba oggetti. Fermata dalla Polizia
Infrange i vetri di due auto e ruba alcuni oggetti presenti al loro interno.
È quanto accaduto a Salerno, tra via Maestri del Lavoro e via Madonna di Fatima.
Una donna, 35enne italiana, avrebbe preso di mira i veicoli ma è stata fermata dal puntuale intervento della Polizia di Stato.
La responsabile è stata beccata mentre rubava nella seconda auto.
Stando alle prime informazioni in passato era stata già bloccata per reati analoghi.