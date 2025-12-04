Istituzione del Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano. Domani a Polla se ne discute con l’associazione Schierarsi
Si terrà domani, venerdì 5 dicembre, l’incontro organizzato dall’associazione Schierarsi sull’istituzione del Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano.
Il confronto si terrà nell’aula consiliare del Comune di Polla, in via Strada delle Monache.
Saranno presenti sindaci, amministratori di enti, associazioni e cittadini.
I saluti saranno affidati al Sindaco di Polla Massimo Loviso, al Sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano, al Presidente di Schierarsi Luca Di Giuseppe e al coordinatore nazionale Vito Avallone. Modera il giornalista Michele Ficetola.
Conclusioni affidate al Procuratore capo della Procura di Catania Francesco Curcio.