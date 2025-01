Vip Computer è orgogliosa di aver partecipato alla 40ª edizione di Bett UK, la più grande fiera internazionale dedicata alle tecnologie per l’educazione. L’evento, tenutosi a Londra, è stato un’opportunità unica per confrontarsi con i principali attori del settore a livello globale e scoprire le ultime tendenze in fatto di innovazione didattica.

Bett UK 2025 ha evidenziato un futuro educativo sempre più digitale, infatti le scuole di tutto il mondo stanno adottando sempre più soluzioni tecnologiche per migliorare l’apprendimento. Per i membri di Vip Computer è stato un modo per scoprire una proliferazione di software per la sicurezza informatica, essenziali per proteggere i dati sensibili delle scuole e garantire un ambiente di apprendimento sicuro. Inoltre, sono emerse numerose novità nel campo della progettazione dei contenuti didattici con il supporto dell’intelligenza artificiale e della gestione delle classi, che consentono ai docenti di personalizzare l’esperienza di apprendimento per ogni studente.

Un elemento comune a molte delle soluzioni presentate è l’intelligenza artificiale. L’AI sta rivoluzionando il modo in cui apprendiamo, personalizzando l’esperienza di ogni studente. Dai software di tutoring virtuale ai sistemi di valutazione automatica, l’AI offre nuove possibilità per ottimizzare l’insegnamento e l’apprendimento.

“Invitati da Wacebo, azienda leader nel settore EdTech, abbiamo partecipato all’inaugurazione della nuova sede britannica – affermano da Vip Computer -. Questa partnership ci ha permesso di approfondire la conoscenza dei prodotti Wacebo, pensati per rivoluzionare l’esperienza di apprendimento sia in classe che a casa”.

Tra le soluzioni più interessanti presentate da Wacebo spiccano Dabliu Pen +, cioè una penna smart che coniuga la tradizione della scrittura a mano con le potenzialità del digitale, i monitor interattivi DabliuTouch, progettati specificamente per l’ambiente scolastico, che offrono una serie di funzionalità innovative. Inoltre Science Bus, un laboratorio scientifico mobile, completo di kit per esperimenti.

“Abbiamo condiviso la nostra passione per l’innovazione, presentando le soluzioni che rendono l’apprendimento sempre più interattivo e coinvolgente” ha dichiarato il CEO di Wacebo.

Durante la fiera l’azienda di Padula ha avuto modo di conoscere il programma educativo di Odoo, Scale-Up! il Business Game di Odoo, un’iniziativa molto interessante che mira a preparare gli studenti ad affrontare le sfide della vita lavorativa attraverso simulazioni aziendali.

Oltre a presentare le ultime novità del settore, Bett UK 2025 è stata l’occasione per siglare un importante accordo di partnership. Vip Computer è ora in grado di offrire alle scuole italiane la migliore piattaforma e-learning attualmente disponibile sul mercato. Questa innovativa soluzione permetterà di personalizzare i percorsi di apprendimento, facilitare la collaborazione tra docenti e studenti e migliorare l’efficacia della didattica a distanza.

“Torniamo a casa con nuove idee e una rinnovata consapevolezza dell’importanza dell’innovazione tecnologica nel campo dell’educazione – dichiara Vincenzo Petrizzo, titolare di Vip Computer – Vip Computer, forte di questa esperienza, è pronta a supportare le scuole e le aziende italiane nel loro percorso di digitalizzazione, offrendo soluzioni personalizzate e un supporto tecnico altamente qualificato. In conclusione, Bett UK 2025 è stata un’esperienza indimenticabile, ricca di spunti e opportunità. Siamo entusiasti di poter portare queste novità nel nostro Paese e di contribuire alla creazione di un futuro educativo sempre più innovativo e inclusivo”.

