Incidente stradale nel primo pomeriggio in via dei Greci a Salerno.

Una ragazza alla guida di una Fiat Panda ne ha perso il controllo per cause in fase di verifica. L’auto si è ribaltata fuori strada e la conducente è rimasta leggermente ferita.

I sanitari del 118 dopo i primi soccorsi sul posto l’hanno trasportata al “Ruggi” per le cure necessarie.

Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi e le squadre di Pissta per il ripristino del tratto di strada in cui si è verificato l’incidente.