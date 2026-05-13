Il Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro rinnova le cariche sociali. Nuovo Presidente Giuseppe Maria Viola
Il Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro rinnova le cariche sociali per il 2026/2027 entrando nel suo dodicesimo anno di fondazione.
Nel corso dell’incontro svoltosi ieri sera a Polla, infatti, il Lions Club ha dato vita al seguente organigramma: Presidente Giuseppe Maria Viola, Vice Presidente Maria Vittoria Maradei, Segretario Walter Nicodemo, Tesoriere Giampiero Cafaro, Cerimoniere Pasquale Lamattina, Presidente Comitato Soci Giuseppe Pinto, Presidente di Club addetto ai Soci Luisa Pinto, Presidente addetto ai Service di club Antonio Casale e Presidente di Comitato marketing Michele Pagano.
La cerimonia per la consegna della campana che passerà dalle mani dell’attuale Presidente Maria Vittoria Maradei a quelle del nuovo presidente Giuseppe Maria Viola avverrà nel corso del mese di giugno, al termine dell’anno sociale 2025/2026.
Gli incarichi di Lions International cambiano ogni anno. Questa regola vale dal Presidente di Club al Presidente Internazionale.