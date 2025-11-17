Un incidente stradale si è verificato questa sera sulla Provinciale che collega Silla di Sassano e Pantano di Teggiano.

L’impatto ha coinvolto, per cause da accertare, una Jeep Renegade guidata da una donna di Sassano e con a bordo un ragazzino e un’Audi con al volante un ragazzo di Teggiano.

Sul posto a prestare soccorso sono prontamente giunti i sanitari del 118 per le prime cure ai coinvolti e il trasporto in ospedale a Polla. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri della Stazione di Teggiano e all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

I veicoli sono stati rimossi da Esa Paciello Arechi Multiservice.