Mercoledì pomeriggio nel corso di un servizio congiunto di vigilanza stradale, la Polizia di Stato con agenti della Stradale di Angri ed Eboli ha proceduto al controllo di un’auto condotta da un uomo di 49 anni.

Durante le verifiche l’attenzione degli operatori è stata attirata da alcune anomalie riscontrate sulla ruota di scorta che presentava caratteristiche difformi rispetto agli altri pneumatici e non conformi a quanto indicato sulla carta di circolazione.

Insospettiti, hanno approfondito i controlli, hanno ritrovato all’interno dell’auto 56 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 5,6 chilogrammi. L’uomo, che viaggiava da solo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato presso la Casa Circondariale di Fuorni a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità o collegamenti con altre persone.