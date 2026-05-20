Disturba i passanti a Bellosguardo mostrando un atteggiamento agitato. Nei guai un uomo del posto
Disturba i passanti in strada a Bellosguardo e mostra un atteggiamento agitato preoccupando i residenti. E’ così scattato un Divieto di Accesso alle Aree Urbane per un 58enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine.
I fatti risalgono ai giorni scorsi quando si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina diretti dal Capitano Veronica Pastori, che inizialmente hanno disposto un ordine di allontanamento.
Il cittadino, però, dopo poco tempo avrebbe continuato a tenere un atteggiamento molesto e per questo motivo è scattato il provvedimento emesso dal Questore di Salerno.
Per 6 mesi non potrà accedere e transitare in alcune aree del paese e nei pressi delle attività commerciali.