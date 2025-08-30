Salerno: scippa il borsello di un passante e si dà alla fuga in centro
Scippa il borsello ad un uomo per strada e si dà alla fuga. E’ accaduto ieri sera a Salerno al Rione Carmine.
Ad agire sarebbe stato un giovane di nazionalità straniera che, dopo essersi avvicinato alla vittima, gli ha strappato il borsello contenente il telefonino ed è fuggito.
L’uomo scippato ha anche tentato di rincorrere lo straniero ma senza riuscirci. Lo scippatore in poco tempo ha fatto perdere le sue tracce e alla vittima non è rimasto altro da fare che allertare il 112.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia che hanno avviato le indagini del caso.