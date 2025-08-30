Scippa il borsello ad un uomo per strada e si dà alla fuga. E’ accaduto ieri sera a Salerno al Rione Carmine.

Ad agire sarebbe stato un giovane di nazionalità straniera che, dopo essersi avvicinato alla vittima, gli ha strappato il borsello contenente il telefonino ed è fuggito.

L’uomo scippato ha anche tentato di rincorrere lo straniero ma senza riuscirci. Lo scippatore in poco tempo ha fatto perdere le sue tracce e alla vittima non è rimasto altro da fare che allertare il 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia che hanno avviato le indagini del caso.