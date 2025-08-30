Ospedale di Polla. Serve sangue per un cittadino di Caggiano, l’appello ai donatori
All’ospedale “Luigi Curto” di Polla serve sangue con urgenza per un cittadino di Caggiano che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.
Chi vuole dare il proprio contributo a favore della sua salute può recarsi a donare presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale dalla mattina di lunedì 1 settembre.
Serve sangue dei gruppi Zero Rh Negativo e B Rh Negativo.
Donare il sangue servirà ad aiutare il cittadino caggianese e contribuirà a salvargli la vita.