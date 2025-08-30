Da lunedì 1 settembre fino al 15 ottobre la Strada Provinciale 72/a tra Monte San Giacomo e Sassano resterà chiusa al traffico, in ossequio all’ordinanza della Provincia, per consentire lo svolgimento dei lavori previsti nell’Accordo Quadro di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell’accessibilità dell’area interna Vallo di Diano anno 2025.

Sarà completata la messa in sicurezza della strada con il posizionamento della rete paramassi nel tratto sprovvisto. Dunque i cittadini che dovranno giungere al centro del paese dovranno percorrere la strada alternativa.

A renderlo noto è la sindaca Angela D’Alto, che ha affermato: “Dopo i precedenti interventi (rete paramassi nel primo tratto e asfalto dell’intera SP 72/a), possiamo finalmente dire di aver messo in completa sicurezza la principale via di accesso al paese e di aver risolto una problematica decennale. Grazie alla Provincia di Salerno per questo ingente investimento nel giro di tre anni. Al Presidente Vincenzo Napoli, al vicepresidente Giovanni Guzzo, al consigliere delegato Vincenzo Speranza e ovviamente agli uffici competenti”.