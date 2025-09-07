Salerno: ruba vestiti da un negozio di Corso Vittorio Emanuele. Minorenne denunciata
Finge di scegliere dei vestiti per poi rubarne diversi all’interno di un negozio d’abbigliamento lungo corso Vittorio Emanuele.
E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Salerno dove una minorenne è stata scoperta e denunciata.
La 15enne straniera è stata fermata all’interno del negozio: dopo aver finto interesse, avrebbe approfittato della distrazione dei commessi per dileguarsi.
Poco dopo è stata raggiunta dalla Polizia di Stato: dopo averla identificata, gli agenti hanno provveduto alla denuncia.
In seguito è stata affidata ai familiari, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al negozio.