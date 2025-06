Ieri la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Questore di Salerno, nei confronti di un marocchino con precedenti.

L’uomo il 2 giugno era stato arrestato per furto aggravato e rapina impropria, perchè aveva sottratto tre biciclette elettriche ad altrettanti cittadini egiziani e li aveva minacciati brandendo una bottiglia di vetro.

Il marocchino, che era già stato arrestato e denunciato il 15 novembre scorso per resistenza a pubblico ufficiale e il 27 maggio per ricettazione, risultava gravato da una lunga serie di precedenti penali per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, furto, porto di strumenti atti ad offendere, immigrazione clandestina e stupefacenti. Inoltre era destinatario di un provvedimento di espulsione non eseguito.

Pertanto è stato disposto il suo immediato trasferimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Brindisi – Restinco, dove sarà trattenuto fino al completamento delle procedure per il rimpatrio.

L’adozione di questa misura si inserisce nella più ampia strategia della Questura di Salerno volta a rafforzare il presidio di legalità sul territorio attraverso un’attenta attività di prevenzione, contrasto all’immigrazione irregolare e allontanamento di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. La tutela della sicurezza pubblica e il mantenimento dell’ordine sociale restano obiettivi prioritari dell’azione quotidiana della Polizia di Stato al servizio della comunità salernitana.