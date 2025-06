Si è conclusa la residenza artistica di 17 studentesse e studenti del primo anno del Biennio specialistico in Fotografia dell’ISIA di Urbino, seguiti dai fotografi Luca Capuano e Alessandro Imbriaco, coordinatore artistico del progetto e dall’antropologo Matteo Guidi.

Per il quinto anno consecutivo, grazie alla collaborazione tra Archivio Atena e l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, una classe dell’Istituto lavora per due settimane sul territorio di Atena Lucana e non solo. La ricerca visiva si è concentrata sul censimento del patrimonio naturale del territorio, dalle grotte dell’Arenaccia, proseguendo con i Monti della Maddalena, la catena degli Alburni, fino alle Grotte di Pertosa-Auletta.

Accompagnati quest’anno anche dall’artista e antropologo culturale Matteo Guidi, le studentesse e gli studenti hanno approfondito aspetti che riguardano la relazione tra uomo e paesaggio naturale e attivato l’incontro tra culture diverse. Per la serata di chiusura della settimana di residenza è stata organizzata una cena di comunità in collaborazione con il parroco don Michele Casale e il Forum dei Giovani di Atena Lucana: una studentessa e la comunità immigrata residente nel Vallo di Diano hanno infatti cucinato un piatto tipico della cucina ghanese e un piatto tipico della cucina italiana.

La classe, accompagnata dagli stessi professori, tornerà a settembre per la seconda settimana di residenza.

Matteo Guidi, con studio a Barcellona, porta avanti una pratica che si colloca nell‘intersezione tra arte contemporanea e antropologia sociale e il cui tema centrale riflette sulla cultura materiale. Partendo dall’osservazione di gruppi sociali o persone, analizza il modo in cui si relazionano con i loro oggetti quotidiani, concentrandosi su possibili nuovi usi e attribuendo loro nuovi simbolismi. Da qui genera un lavoro critico, sottile e allo stesso tempo con un’importante componente poetica. I suoi progetti si sviluppano in diverse discipline come la fotografia, il disegno, il video o l’installazione e sono stati esposti in molti musei, istituti di cultura e fondazioni in Italia e all’estero. Insegna nel corso di laurea in Comunicazione visiva e nella laurea specialistica di Fotografia presso l’ISIA di Urbino, dove ricopre anche il ruolo di responsabile accademico della mobilità internazionale, nel corso di laurea in Arte presso lo IED di Barcellona e nella laurea specialistica in Brand Design presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia.

Luca Capuano ha realizzato numerosi progetti commissionati da musei, fondazioni, enti pubblici in un percorso che combina arte, fotografia e architettura. La sua ricerca artistica interroga lo spazio contemporaneo, la storia e la memoria collettiva attraverso una costante sperimentazione dei sistemi della rappresentazione. Ha esposto i suoi lavori in diversi musei, fondazioni, gallerie e istituti di cultura all’estero (Van Abbe Museum di Eindhoven, Institut für Architektur a Berlino, Casa del Mantegna a Mantova, Galleria Nazionale delle Marche, Villa d’Este, Quadriennale d’Arte di Roma, Biennale di Architettura di Venezia).