Momenti di paura ieri nel centro cittadino di Roccadaspide dove si è verificato un incidente. Per cause da accertare un bambino di 10 anni è stato investito da un’auto condotta da un 47enne del posto.

L’uomo si è subito fermato a prestare soccorso al malcapitato e ha allertato i sanitari del 118 ad intervenire sul posto, infatti a causa dell’impatto al suolo è rimasto ferito.

Il bambino è stato così condotto in ospedale a Battipaglia per le cure del caso e successivamente trasferito al Santobono a Napoli dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sulla dinamica dell’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Agropoli.