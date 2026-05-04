Ferirono con un colpo di pistola un addetto alla sicurezza a Pontecagnano, nei guai 4 persone.

Nei giorni scorsi Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, a Torre Annunziata Fuorni, Pompei e Gragnano nei confronti di quattro uomini.

Si tratta di due arresti domiciliari, un obbligo di dimora nel comune di residenza e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Sono indagati a vario titolo per tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate in concorso, detenzione illegale e porto abusivo di arma in concorso.

Secondo la ricostruzione operata e condivisa dal G.I.P. uno dei responsabili, insieme ai tre, nella notte del 29 giugno 2025, nei pressi di un locale notturno di Pontecagnano Faiano avrebbe esploso colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un addetto alla sicurezza al locale. Quest’ultimo è rimasto ferito al braccio sinistro.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

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