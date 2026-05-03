Sono stati scoperti a bordo di un’auto con armi e munizioni: arrestati.

E’ quanto accaduto alla periferia di Policoro, dove durante un controllo alla circolazione stradale l’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri ha intimato l’alt ad un’auto di grossa cilindrata con a bordo due persone residenti a Potenza.

In seguito agli accertamenti, approfonditi con la perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati un fucile calibro venti, una carabina calibro trentotto, svariate cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza di sedici e diciotto centimetri.

Nel corso dell’attività d’indagine le armi da sparo sono risultate provento di due furti, avvenuti nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania, nello specifico in provincia di Caserta.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati per detenzione e porto illegale di armi, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi. Nel corso dell’udienza di convalida, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.