La Polizia di Stato di Salerno, con personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha denunciato quattro persone per truffa in concorso.

L’operazione è scattata grazie alla segnalazione di una banca del centro cittadino. Il personale dell’istituto, insospettito da un movimento di denaro anomalo, ha bloccato un bonifico permettendo l’intervento degli agenti delle Volanti. Dai primi accertamenti è emerso che la somma era il provento di una truffa del “finto carabiniere” messa a segno ai danni di una vittima del Nord Italia.

La Questura di Salerno ricorda a tutti i cittadini che nessun operatore di Polizia o Forze dell’Ordine richiede denaro, né di persona né telefonicamente. In caso di chiamate sospette o richieste di denaro, interrompete immediatamente e contattate il numero unico di emergenza 112.

La collaborazione tra cittadini, istituti bancari e Forze di Polizia è fondamentale per prevenire e contrastare le truffe.