Salerno: Piazza Portanova si illumina con il maestoso Albero di Natale, simbolo delle Luci d’artista
Si accende la magia delle festività natalizie in Piazza Portanova a Salerno con l’Albero di Natale, simbolo delle Luci d’artista, che illumina il cuore della città.
Ad assistere allo spettacolo di accensione del maestoso albero numerosi cittadini insieme al sindaco Vincenzo Napoli e all’uscente Presidente della Regione Vincenzo De Luca.
“Con l’accensione del grande albero di Natale – ha affermato il primo cittadino – entriamo nel vivo delle nostre festività. Grazie al Presidente De Luca anche quest’anno è stato possibile allestire un percorso di luminarie lungo tutta la città. Luci d’Artista conferma la bontà della kermesse, attrattiva per visitatori, croceristi e turisti”.